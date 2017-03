Pub

Filha do presidente dos Estados Unidos quer apostar em produtos mais acessíveis.

A Ivanka Trump Fine Jewelry, coleção de luxo da marca de joalharia da filha do presidente dos Estados Unidos, Ivanka Trump, vai ser descontinuada. A decisão passa por uma nova estratégia: focar-se em coleções e peças mais acessíveis ao grande público norte-americano.

"Como parte do compromisso da marca em oferecer produtos orientados para um preço de aquisição mais acessível, decidimos terminar com a coleção Ivanka Trump Fine Jewelry", revelou a diretora executiva, Abigail Klem, em declarações à publicação Racked.

Klem acrescentou ainda que o "foco da empresa passa pela dedicação a linhas de produtos existentes e relevantes aos clientes mais leais", para além da criação de novas coleções.

Apesar do anúncio, o site do segmento de peças luxuosas vendidas por Ivanka Trump ainda está online e é possível consultar os preços de cada item. A peça mais acessível são dois pares de brincos, de 395 euros cada. Já o acessório com o preço mais elevado é uma bracelete de diamantes, que ultrapassa os 44 mil euros.