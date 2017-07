Pub

Charles Spencer diz ter sido "enganado", já que lhe foi dito que William e Harry queriam caminhar atrás do caixão de Diana no funeral da princesa do povo, mas afinal não era verdade

O conde Charles Spencer, irmão da princesa Diana, revelou numa entrevista que ladrões de túmulos tentaram invadir a sepultura da princesa quatro vezes nos últimos 20 anos. O Lorde Spencer revelou ainda que até hoje tem pesadelos com o funeral da irmã e que foi enganado, porque lhe foi dito que os sobrinhos queriam caminhar atrás do caixão da mãe.

Diana, a princesa de Gales, morreu a 31 de agosto de 1997 num acidente de carro em Paris e foi enterrada numa ilha em Althorp, uma propriedade da família Spencer em Northampton, Inglaterra. Segundo o Lordes Spencer, citado pelo Telegraph, este local isolado era o "mais seguro".

"Tivemos quatro tentativas de invasão" ao túmulo "nos últimos 20 anos. Estou muito feliz por termos conseguido frustrar todas", disse o conde.

Em Althorp, foi criado um memorial para a princesa e uma exposição para recordar a vida de Diana.

Na entrevista, o conde recordou o funeral da irmã e disse que sempre foi contra a decisão de William e Harry, filhos da Diana, caminharem atrás do caixão da mãe durante a cerimónia fúnebre.

"No final mentiram-me e disseram-me que eles [William e Harry] queriam fazê-lo, o que obviamente não queriam mas eu não percebi", contou o conde.

William tinha 15 anos quando a mãe morreu e Harry tinha 12 anos. Recentemente, os irmãos partilharam algumas das memórias que guardam da mãe.

"Aquele sentimento, uma espécie de onda absolutamente esmagadora de dor que vem enquanto cais por um túnel de emoções profundas, foi realmente angustiante e eu ainda tenho pesadelos com isso", recordou o Lorde, irmão da mulher que ficou conhecida como a princesa do povo.

As palavras do conde no funeral de Diana foram notícia pois, no discurso de despedida da irmã, Spencer criticou os paparazzi e tabloides que perseguiam a princesa e dedicou algumas palavras duras à família real.

Segundo o The Sun, no discurso Spencer prometeu aos príncipes William e Harry que a sua "família de sangue" os iria proteger dos problemas de pertencer à realeza.

"Não sinto que tenha dito palavras contundentes. Acredito que cada palavra que disse foi verdadeira e que era importante para mim ser honesto", afirmou Lorde Spencer.

Esta semana foi emitido o documentário, Diana, Our Mother: Her Life and Legacy - em português, "Diana, a nossa mãe: vida e legado", que conta com a participação especial dos filhos da princesa do povo.