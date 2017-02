Internautas resolvem ausência de Trump: substitua-se por Baldwin

Pub

Depois do anúncio de Donald Trump de que não irá comparecer no jantar de correspondentes na Casa Branca, utilizadores das redes sociais sugerem Alec Baldwin para o lugar do presidente norte-americano

Donald Trump anunciou este sábado que não irá marcar presença no jantar anual de correspondentes, evento que junta a imprensa acreditada junto da Casa Branca ao presidente dos EUA de forma a aproximá-los da Administração norte-americana. A revelação aconteceu um dia depois de impedido o acesso de alguns órgãos de comunicação social para uma conversa informal com o porta-voz da Casa Branca Sean Spicer,

"Não irei ao jantar de correspondentes da Casa Branca este ano. Desejo felicidades a todos e que tenham uma grande noite", escreveu Donald Trump no Twitter.

Os utilizadores da mesma redes social não fizeram esperar a resposta e em poucas horas encontraram a solução para a ausência do chefe de Estado: substitua-se por Alec Baldwin, que tem imitado Trump no Saturday Night Live, da NBC, conseguindo já as melhores audiências do programa em 20 anos.

A decisão de não comparecer ao jantar, marcado para 29 de abril, torna Trump no primeiro presidente dos EUA e faltar depois de Ronald Reagan, em 1981, que se encontrava a recuperar de uma tentativa de assassinato. Ainda assim, Reagan fez questão de conversar via telefone com os jornalistas.

A Associação dos Correspondentes da Casa Branca já adiantou que independentemente da ausência de Trump, o jantar irá realizar-se. "Tem sido e continuará a ser uma celebração da Primeira Emenda e do papel importante desempenhado por uma imprensa independente numa república saudável", disse Jeff Mason, correspondente da Reuters e presidente da organização.