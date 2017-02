Pub

Jane Park, de Edimburgo, foi a mais nova vencedora de um prémio significativo do Euromilhões. Agora diz que se aborrece com as compras e que não consegue arranjar namorado

Fez um implante mamário. Comprou um Range Rover roxo, uma mala da Louis Vuitton e um chihuahua. Viajou para as Maldivas, mas continua a preferir estâncias balneares mais baratas, como Benidorm e Magaluf (em Espanha): "Podes embebedar-te tanto quanto quiseres", explicou ao tabloide Mirror.

Agora, "farta" de uma vida de compras, aborrecida por não conseguir arranjar um namorado que não tenha o seu dinheiro em mente, e "salva" de gastar todos os seus ganhos pela família, Jane Park, que comprou duas propriedades e se intitula "empreiteira", decidiu criticar a Camelot, a agência que opera o Euromilhões no Reino Unido: "Penso que os 18 anos deviam ser a idade mínima para ganhar a lotaria, pelo menos. Os 16 anos de idade legal são demasiado baixos".

Tanto o Mirror como o Independent noticiam que Jane, atualmente com 21 anos, estará mesmo a ponderar processar a Camelot, apesar de não citarem declarações que suportem essa afirmação.

A Camelot já veio a público dizer que tem um serviço de aconselhamento, que apoiou várias vezes esta mulher e que continua a apoiá-la, e remeteu para o parlamento britânico a questão da idade legal para jogar.