A filha do futebolista português ao serviço do clube japonês Yokohama Marinos chama-se Bianca Estrela Oliveira

Hugo Vieira apanhou os fãs de surpresa ao anunciar que foi pai de uma menina. "Talvez surpresa para algumas pessoas! 'Não para quem me conhece'. Nasceu a minha filha, graças a Deus correu tudo bem!", escreveu no Facebook.

O jogador do Yokohama Marinos publicou uma imagem com a bebé ao colo e agradeceu o apoio e as "mensagens lindas" que lhe têm chegado. "Muito obrigado de coração. O nome [da filha] é Bianca Estrela Oliveira", acrescentou.

Recorde-se que Vieira passou por momentos dramáticos há cerca de dois anos, quando a namorada de longa data, Edina Carvalho, perdeu a batalha contra um cancro. No início deste ano, quando se assinalaram dois anos da sua morte, o futebolista escreveu nas redes sociais: "2 longos anos! 24-01-2015, o pior dia da minha vida... Descansa em paz princesa".