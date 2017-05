Pub

O cozinheiro apareceu nu várias vezes durante a gravação do Hotel Hell e agora diz que se arrepende

Gordon Ramsay recordou aos fãs aquele momento em que apareceu nu para as câmaras e tomou um duche num chuveiro tão pequeno que as nádegas ficaram encostadas ao vidro. O cozinheiro publicou esta terça-feira no YouTube uma parte de um episódio do programa Hotel Hell, gravado em 2012.

Neste episódio, Ramsay dorme no Murphys Hotel, na Califórnia, e decide tomar um duche pela manhã. O cozinheiro despe-se para entrar no chuveiro e acaba por mostrar ainda mais o rabo, porque o chuveiro é muito pequeno.

"A m**** do chuveiro é horrível, a água está gelada, o lugar cheira mal", reclamou o cozinheiro no vídeo.

Nas cenas seguintes, vê-se Ramsay a discutir com os gerentes e funcionários do hotel, que fizeram uma festa no bar durante a noite que não lhe deixou dormir. "Estás a gerir um hotel, não a gerir a m**** de uma festa", gritou o cozinheiro.

Gordon Ramsay, de 50 anos, apareceu nu em outros episódios do mesmo programa e confessou anos depois arrepender-se destas cenas. "Eu arrependo-me de uma coisa - mostrar o meu rabo no chuveiro", disse Ramsay, citado pelo The Sun.

O cozinheiro voltou a aparecer despido, no entanto, num episódio do "The Late Late Show", apresentado por James Corden, exibido em maio de 2016. Neste episódio, Gordon Ramsay avalia o hotel criado por James Corden.