A namorada de Cristiano Ronaldo dá entrevista a revista. Fala da gata, mas não é claro se fala da gravidez

Georgina Rodriguez está na capa da revista espanhola !Holla! e garante que está feliz. À espera de um filho de Cristiano Ronaldo, a modelo, de 23 anos, é a protagonista de uma produção fotográfica em que fala da gata, mas não é claro que fale da gravidez.

A entrevista está apenas na edição impressa da publicação, que está hoje nas bancas, e no site e redes sociais a !Holla! não diz claramente se Georgina se refere à gravidez. Anuncia que é a primeira sessão fotográfica após confirmação da gravidez e nas declarações escolhidas para promover a entrevista, não há nenhuma em que a namorada de Ronaldo fale do facto de estar à espera de bebé.

"Sou muito familiar. Adoro crianças, a natureza e os animais. Tenho uma gata que já está comigo há 13 anos e que é a minha grande companheira", diz, segundo consta do texto colocado no site sobre a produção. Georgina conta ainda que tenta manter a elegância com exercício físico e uma alimentação equilibrada. "Como produtos naturais e evito a comida pesada", diz, garantindo que não faz nenhuma dieta restritiva e que de vez em quando cede ao desejo de algum "capricho". Que seria da vida sem esses pequenos prazeres?", pergunta.

Cristiano Ronaldo já havia confirmado ao jornal El Mundo que iria ser pai de mais um filho, pouco depois de ter anunciado a chegada dos gémeos Eva e Mateo, nascidos de uma barriga de aluguer. Nessa ocasião, questionado se estava contente com o filho que vinha a caminho, Ronaldo limitou-se a confirmar: "sim, muito".

O relacionamento de Georgina e Ronaldo teve início no final de 2016. O filho de Georgina será o quarto do jogador, que já é pai de Cristiano Jr., de sete anos, e dos gémeos Eva e Mateo, com cerca de dois meses.

