Pub

Ator acusa profissionais da publicação de terem subido vedações e a árvore para fazer imagens

George Clooney anunciou esta sexta-feira que vai processar a revista que publicou fotografias dos filhos gémeos. Em causa está a francesa Voici, que na edição de sexta-feira, fez capa com imagens captadas por paparazzi.

"Na última semana fotógrafos da Voici subiram a nossa vedação, a nossa árvore e tiraram ilegalmente fotografias dos nossos filhos dentro da nossa casa", escreveu Clooney num comunicado em que anunciou que irá processar a revista, a agência e os fotógrafos envolvidos neste trabalho.

"A segurança dos nossos filhos exige isso", diz o ator, casado com a advogada Amal Clooney.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Os gémeos Ella e Alexander nasceram a 6 de junho. A Voici anunciou a edição de sexta-feira como aquela que teria as primeiras imagens dos bebés. As fotos terão sido tiradas na casa de George Clooney, no Lago de Como, Itália.

A revista alega que as imagens não colocam o casal ou os filhos em perigo e que o nascimento dos bebés foi amplamente comentado por George e Amal Clooney e seus familiares.