As cerimónias fúnebres do cantor britânico será apenas para a família e amigos íntimos, estando vedado o acesso aos fãs

Conhecida a causa de morte de George Michael, no início desta semana, o corpo do cantor, que morreu no dia 25 de dezembro do ano passado, já poderá ser entregue à família para que se realize a cerimónia fúnebre. No entanto, ao contrário do que os fãs esperam, esta será privadas.

O jornal "The Daily Star" falou um representante da família, que recusou comentar "assuntos privados" quando questionado sobre a data do serviço fúnebre. A mesma publicação falou ainda com o cemitério de St. James, em Londres, onde estão depositados os restos mortais da mãe do artista, que respondeu "não haver informações" para dar.

As causas da morte de George Michael foram divulgadas pelo médico legista responsável pela autópsia, que concluiu que o cantor foi vítima de uma "cardiomiopatia dilatada com miocardite e fígado gordo". O relatório final assinado por Darren Salter surgiu após as autoridades terem pedido mais exames, depois de uma primeira avaliação considerada "inconclusiva". "A investigação à morte de George Michael foi concluída e o resultado final da autópsia confirma a morte por causas naturais. Como há uma causa natural confirmada para a morte, a investigação vai ser interrompida e não há necessidade de mais inquéritos", disse Salter.

George Michael tinha 53 anos e foi encontrado sem vida na sua casa em Oxfordshire, em Inglaterra.