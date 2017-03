Pub

A atriz indiana fez uma parceria com empresas do setor alimentar para evitar que a comida que sobra em eventos como o dos Óscares vá parar ao lixo

A atriz Freida Pinto, protagonista do filme Quem Quer Ser Bilionário, de 2008, juntou-se à empresa Copia para garantir que comida que habitualmente é deitada fora depois da cerimónia dos Óscares não tivesse o mesmo destino este ano. A atriz conseguiu assim alimentar cerca de 800 pessoas, como cita o britânico The Independent, a partir de sobras do jantar desse e de outros eventos que foram decorrendo em Los Angeles, nos EUA.

Foram preparados cerca de 3 mil pratos para o Óscares, com iguarias como batatas douradas assadas com caviar, salmão na forma de Óscar e pipocas caramelizadas. Contudo, um dos chef do evento confessou à publicação Salon que muitos outros pratos, como empadas de galinha, têm o lixo como destino final.

A atriz indiana com antepassados portugueses partilhou na sua conta de Instagram imagens onde se pode ver a fila de pessoas, num centro LGBT de Los Angeles. "Comida que seria normalmente desperdiçada foi agora partilhada. Desperdício não é glamoroso, alimentar pessoas sim!", escreveu Freida Pinto.

"As histórias que alimentam a nossa cultura acabaram de alimentar mais de 800 pessoas. Partilhar sobras de comida na nossa comunidade não é complicado", escreveu a atriz de 32 anos, entre agradecimento às várias empresas que ajudaram a concretizar a campanha solidária.