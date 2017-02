Pub

Uma imagem publicada por Nicki Minaj nas redes sociais, onde surge repentinamente com uma barriga de grávida, está a confundir os fãs. Há quem pense que seja uma sátira a Beyoncé

Nicki Minaj partilhou com os seus 73 milhões de seguidores no Instagram uma fotografia onde aparece num suposto avançado estado de gravidez. Na legenda, a artista escreveu "Vocês são todos tão infantis. Era para ter esperado mais antes de divulgar a novidade, mas..."

Sem nenhuma referência a um hipotético anúncio de gravidez, a maior parte desconfiou da autenticidade da imagem, que surge poucos dias depois de Beyoncé se ter deixado fotografar grávida de gémeos.

Na imagem, Minaj aparece com roupa interior preta com pouca opacidade na zona do ventre, salientando a proeminente barriga. A rapper colocou a mão por cima da barriga, reforçando a verosimilhança com uma pose natural de grávida.

O que pode ser considerado como paródia à fotografia de Beyoncé não foi percebido por alguns fãs, que perguntaram na caixa de comentários por que razão estaria Nicki Minaj a mentir. Houve ainda quem tenha simplesmente dado os parabéns à cantora pela gravidez.