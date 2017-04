Pub

Apresentadora partilhou imagem com a mãe e irmãs. Mas há quem não consiga dizer quem é a mais velha

Carolina Patrocínio partilhou no Instagram várias fotos de um casamento onde esteve este sábado, mas houve uma imagem da festa que deixou os internautas com muitas dúvidas: quem é a mãe da apresentadora da SIC?

Numa das fotografias, Carolina Patrocínio surge com duas irmãs e a mãe, fazendo a legenda em inglês: "mom and kids" - mãe e filhas em português. Mas a jovialidade da mãe da apresentadora pôs a cabeça à roda a muitos dos seus seguidores na rede social. Houve mesmo quem perguntasse "quem é a mãe" e outros tentaram adivinhar. "Eu tenho 26 anos e pareço mais velha do que vocês todas juntas", escrevia uma internauta. "Parecem todas irmãs", disse outra. Houve quem elogiasse a "genética maravilhosa", enquanto outros juram que ainda não sabem quem é a mais velha das quatro mulheres que aparecem na foto.

Carolina Patrocínio publicou ainda outras fotos do evento, onde também esteve Pimpinha Jardim, por exemplo, mas nenhuma imagem teve tantos comentários como aquela em que aparece com a mãe e mais duas das quatro irmãs.