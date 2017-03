Pub

A atriz da novela Amor Maior, exibida na SIC, teve de rapar o cabelo para acompanhar as necessidades da sua personagem, Mafalda Resende, que luta contra o cancro da mama. Sobre esta mudança radical, Filipa Areosa conta que a reação das pessoas tem sido positiva. "Sinto que o público está muito contente com o trabalho que tem sido feito e identificam-se. Muitas vezes vêm falar-me das suas próprias experiências", começou por explicar Areosa, à margem da inauguração da exposição do fotógrafo de moda Miguel Ângelo, na Fundação Portuguesa das Comunicações, em Lisboa.

A atriz admite que os vários testemunhos servem de inspiração para a sua personagem. "Aproveito sempre, porque todas as experiências relacionadas com o cancro são diferentes". Abordada na rua com alguma frequência, a intérprete de 26 anos afirma que, em algumas situações, o público confunde a realidade com a ficção. "Há pessoas que pensam que estou mesmo doente".

Filipa Areosa referiu ainda que o namorado, Tiago Teotónio Pereira, tem sido um grande apoio nesta mudança de visual e que isso em nada abalou a estabilidade da relação. "[É] tranquilo. Apesar de tudo, não deixa de ser uma personagem e mais um desafio", explicou. Ainda assim, reconhece que o namorado prefere vê-la com o cabelo mais comprido. "Ele diz-me que prefere ver-me com cabelo, mas também diz que gosta de me ver assim".