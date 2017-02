Pub

O cantor anunciou hoje que os médicos estão "otimistas" relativamente a situação clínica de Noah

Michel Bublé e a mulher, Luisana Lopilato, deram hoje boas notícias acerca do estado de saúde do filho Noah, de três anos, a quem foi diagnosticado cancro: o menino está a evoluir favoravelmente aos tratamentos e os médicos estão otimistas.

"Estamos muito gratos por anunciar que o nosso filho Noah tem tido uma evolução favorável ao tratamento e os médicos estão muito otimistas quanto ao futuro do nosso menino", começaram por dizer num comunicado publicado no Facebook do cantor.

"Ele tem sido forte e continuamos a ser inspirados pela sua coragem. Agradecemos a Deus a força que ele nos deu a todos. A nossa gratidão aos médicos e cuidadores não pode ser expressa por palavras", continuam.

A mensagem agradece ainda às "milhares de pessoas" que rezaram por eles e os apoiaram.

O cantor canadiano e a mulher confirmaram no início de novembro que Noah havia sido diagnosticado com cancro. O casal decidiu então cancelar todos os compromissos profissionais.

Michael Bublé, 41 anos e a atriz e cantora argentina Luisana Lopilato, de 29, casaram-se em 2011. Além de Noah, o cantor tem mais um filho, Elías, de um ano.