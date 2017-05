Pub

David, de 11 anos, destaca-se pela velocidade

O filho de Madonna está a treinar no centro de Estágios do Benfica, no Seixal.

David Banda, de 11 anos, tem ido ao Caixa Futebol Campus desde segunda-feira e a própria cantora esteve lá na companhia de Nuno Gomes, diretor da formação do Benfica. À partida, segundo apurou o DN, o filho da rainha da pop deverá participar nos treinos da equipa de sub-12 até amanhã.

O clube encarnado, através do seu assessor Ricardo Maia, diz nada ter a dizer acerca desta notícia, avançada em primeira mão pela TSF, segundo a qual o filho de Madonna "tem sido a grande estrela da equipa de sub-12", jogando a extremo esquerdo e destacando-se pela velocidade.

"My Champion!", escreveu Madonna no Instagram a acompanhar uma imagem em que o filho veste um fato de treino preto.

Em junho do ano passado, quando decorria o europeu de futebol, David foi fotografado em Londres a usar o equipamento completo da seleção nacional.

David Banda, natural do Malauí, África, foi adotado em 2006 por Madonna e o então marido, o realizador britânico Guy Ritchie.

Madonna tem partilhado no Instagram algumas imagens das férias que alegadamente está a passar em Portugal: no oceanário de Lisboa e numa estátua situada no parque Eduardo VII.

Nos comentários multiplicam-se as mensagens de portugueses, que identificam os locais e desejam uma boa estada a Madonna e família.

Madonna é ainda mãe de Lourdes Maria, de 20, da sua relação com o personal trainer Carlos Leon, de Rocco Ritchie, de 15, fruto do seu casamento com Guy Ritchie, e de Mercy James, que adotou em 2009 no Malauí. Também deste país africano vieram Esther e Stella, adotadas em fevereiro deste ano.