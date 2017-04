Pub

Cristiano Ronald publicou nas redes sociais um vídeo do filho a marcar de livre direto e as semelhanças são muitas

Cristiano Ronaldo é um pai orgulho e não esconde. Nas redes sociais, o craque português a jogar no Real Madrid publicou um vídeo do filho, Cristiano Júnior, a marcar um golo de livre direto, tal como o pai.

Até os passos atrás de Cristiano Júnior fazem lembrar o estilo de CR7; a finalização também foi bem ao gosto do craque, que legendou o vídeo com a seguinte frase: "tão orgulhoso do meu homem pequeno. Que golo".