Pub

Paris Jackson, filha do Rei da Pop, considerou desrespeitoso o retrato que o ator Joseph Fiennes faz de Michael Jackson numa comédia britânica que junta várias personalidades históricas

Os poucos segundos em que Joseph Fiennes aparece no ecrã caracterizado como Michael Jackson chegaram para Paris Jackson ter confessado no Twitter que o retrato feito ao Rei da Pop lhe deu "vontade de vomitar". "Estou realmente ofendida por isso, tal como tenho a certeza que muitas outras pessoas estão, e, sinceramente, dá-me vontade de vomitar", escreveu Paris, em resposta a um tweet que lhe pedia opinião sobre o filme Urban Myths.

A maior parte das críticas prende-se com o facto de ter sido escolhido um ator caucasiano para interpretar o papel de Jackson. Quando o próprio Fiennes recebeu a notícia de que tinha sido escolhido, revelou que era "um homem de classe média que vivia em Londres", e que estava "chocado com a escolha como todos os outros."

O retrato de Michael Jackson feito pelo ator britânico faz parte de um conjunto de personificações de várias figuras históricas no filme Urban Myths do canal Sky Arts, que se estreia no dia 19.

Bob Dylan, Samuel Beckett, Adolf Hitler, Marlon Brando e Elizabeth Taylor, amiga de Jackson, são outras personalidades abordadas na comédia que se autodefine como contadora de histórias mais ou menos verídicas.

"Revolta-me ver o quão intencional foi a vontade deles em serem tão insultuosos, não apenas em relação ao meu pai como também à minha madrinha Liz [Elizabeth Taylor] ", escreveu ainda a filha do autor de Thriller.

A atriz e modelo deu o tema por encerrado na rede social pedindo respeito: "Onde está o respeito? Eles trabalharam arduamente, com suor, sangue e lágrimas, durante anos para criarem legados tão marcantes e profundos. Que retrato vergonhoso."