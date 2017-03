Filha de Alec Baldwin e Kim Basinger faz sessão em nu integral

Pub

A manequim Ireland Baldwin, de 21 anos, partilhou a primeira imagem de uma ousada sessão fotográfica captada por Trevor Flores, onde surge em nu integral.

Aos 21 anos, Ireland Baldwin tem sido um nome cada vez mais requisitado no mundo da moda. Agora, a manequim norte-americana, a única filha do ex-casal de atores Alec Baldwin e Kim Basinger, volta a dar que falar com uma nova sessão fotográfica onde surge em nu integral, deitada no areal de uma praia.

A primeira imagem, partilhada pela jovem nas redes sociais, foi captada pelo conhecido fotógrafo de moda Trevor Flores, com quem, de resto, Ireland Baldwin já tinha protagonizado sessões ousadas anteriormente. "Uma das aventuras mais libertadoras e especiais da minha vida. Estou entusiasmada para ver o que o futuro reserva", afirmou a manequim no Instagram.

Ireland Baldwin fez a sua estreia como modelo a posar em swimwear para um editorial do New York Post, publicado em abril de 2013. Desde então, tem sido destacada em publicações como a Vanity Fair, a Elle ou a W.

