O cantor publicou uma frase que suscitou muitos comentários. Acabou por retirá-lo e publicar um outro em que responde aos críticos

"Não tenho ouvido falar de si, Cavaco Silva. Um dia, chega a nossa vez, não é?". Foi esta a frase que Fernando Tordo publicou no Facebook, ontem à tarde quando decorriam as cerimónias fúnebres de Mário Soares. O comentário gerou polémica naquela rede social, com muitas pessoas a entenderem que o cantor estava a desejar a morte do antigo presidente da República.

Fernando Tordo acabou por retirar o posto do Facebook, mas publicou um outro em que responde a esses críticos. Assume que foi ele quem escreveu a frase e ele quem a retirou e acrescenta: "Quem na frase que aqui escrevi ontem conseguiu ler que eu desejava a morte a alguém, que saia já".