Pub

Os fãs de Beyoncé criaram a insólita teoria na Internet de que a cantora está grávida de dois rapazes porque usou os mesmos brincos que escolheu para o vídeo da música "If I Were a Boy".

A preparar-se para ser mãe pela segunda vez, grávida de gémeos, Beyoncé ainda não se pronunciou sobre o sexo dos bebés. Mas a Internet é terreno fértil para teorias baseadas em pormenores e a mais recente é a de que a cantora vai ser mãe de dois rapazes.

A teoria dos fãs sustenta-se no facto de os brincos que Beyoncé usou na sua mais recente sessão fotográfica serem os mesmos que escolheu para o vídeo da música If I Were a Boy ("Se eu fosse um rapaz", em tradução livre).

Na imagem partilhada por Beyoncé no Instagram, a norte-americana de 35 anos surge com um curto vestido preto e em vários ângulos, a mostrar a barriga proeminente.

Aquilo que vários fãs no Twitter comentaram foi mesmo o acessório mais pequeno, e rapidamente recuperaram a imagem da cantora no videoclipe da música referida. "A Beyoncé está a usar os brincos de If I Were a Boy outra vez... Quer isto dizer que ela vai ter gémeos rapazes?", perguntou uma utilizadora. Já outros fãs foram mais perentórios, afirmando de imediato que a mulher de Jay-Z está mesmo grávida de dois rapazes.

O tema If I Were a Boy faz parte do álbum I am... Sasha Fierce, lançado em 2008. A música foi partilhada no YouTube em 2009 e conta com quase 300 milhões de visualizações.