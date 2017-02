Pub

A mãe e as irmãs de Cristiano Ronaldo publicaram nas redes sociais mensagens de parabéns e elogios a CR7, este domingo, dia em que o internacional celebra 32 anos

A família de Cristiano Ronaldo tem deixado mensagens de parabéns e carinho ao internacional português este domingo, dia em que CR7 celebra o 32.º aniversário.

A matriarca do clã Aveiro, Dolores, partilhou uma imagem ao lado do filho e um vídeo com várias fotografias ao longo da vida de Ronaldo. "Parabéns filho pelas tuas 32 primaveras, que tenhas um dia muito feliz", frisou a mãe de Cristiano.

Katia Aveiro também usou o Instagram para elogiar e parabenizar o irmão. "És uma força da natureza. [...] A gente já chorou, a gente já sofreu, a gente já se emocionou tanto por ti. Tu és o nosso pequeno grande herói. Amas os teus, proteges, defendes, cuidas", revelou a cantora. "Ontem eras um miúdo franzino cheio de sonhos. Hoje fazes sonhar", adiantou Katia Aveiro.

Também Elma Aveiro deixou uma mensagem ao irmão mais novo nas redes sociais. "Hoje nasceu a estrela mais brilhante do mundo. Que Deus ilumine sempre o teu caminho. Desejo tudo o que há de melhor neste mundo, porque tu és o que de melhor há neste mundo", escreveu.