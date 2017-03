Pub

Os familiares de Jimi Hendrix abriram um novo processo judicial para disputar os direitos de imagem e de marca associados ao guitarrista. O caso arrasta-se há cerca de uma década.

Passaram-se cerca de dez anos desde que os familiares de Jimi Hendrix iniciaram uma batalha judicial pelos direitos de imagem e de marca do artista. Agora, a empresa liderada pela irmã adotada de Jimi, Janie, que gere o espólio do músico, abriu um novo processo contra o irmão do mesmo, Leon, que estará a tentar vender bens associados ao guitarrista.

Em causa, estarão produtos como canábis, comida, licor e aparelhos eletrónicos marcados com o nome de Hendrix. Janie e outros familiares que ajudam a gerir os bens do intérprete de Purple Haze acusam Leon de "tentar roubar direitos de marca e de autor para seu ganho pessoal", de acordo com os documentos judiciais obtidos pelo site Mashable.

Segundo o The New York Post, Leon Hendrix respondeu a esta acusação e também levantou um processo contra a sua irmã por difamação, alegando que o tribunal nunca decidiu que a empresa Experience Hendrix LLC detinha "direitos exclusivos dos produtos de Jimi Hendrix".

Mas este é apenas o mais recente episódio desta guerra que começou em 2002, quando o anterior detentor do património de Hendrix, o seu pai Al, morreu e retirou Leon do testamento, beneficiando Janie. Na última década, o irmão que agora enfrenta mais um processo perdeu vários outros contra a sua família, por tentar vender produtos com o nome de Jimi - entre eles vodca, gelados e colunas de som.

Jimi Hendrix, considerado um dos melhores guitarristas de sempre, morreu em 1970, aos 27 anos, na sequência de uma overdose.