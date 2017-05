Pub

A diretora-adjunta de informação da TVI concedeu uma entrevista para a revista Cristina

Judite Sousa falou com Cristina Ferreira sobre a morte do filho, André Sousa Bessa, a 29 de junho de 2014. Em três anos, a jornalista da TVI não abordou o assunto, mas agora falou, numa entrevista concedida a Cristina Ferreira. Judite fará capa e será protagonista do próximo número da revista Cristina.

O vídeo promocional, que mostra Judite Sousa a falar sobre o dia da morte do filho, está a tornar-se viral e a sensibilizar os utilizadores das redes sociais.

"Eu estava numa festa de anos, na madrugada de 27 para 28 de junho. Eram três e meia da manhã e eu estava com um grupo de amigos. Senti-me profundamente mal, indisposta. Algo me dizia, eu não sabia o quê, que qualquer coisa estaria a acontecer", começa por afirmar no vídeo.

"Meti-me no carro, estava no Tamariz, e em 15 minutos cheguei à casa onde na altura vivia, no Chiado. Estava a meter a chave na porta quando tocou o telemóvel. Era um dos melhores amigos do meu filho, que me disse: 'O André teve um acidente. Vou passar pela casa da Judite e vamos para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal'", acrescentou.

De seguida segue-se um dos momentos mais emocionantes do vídeo, em que Judite afirma que, logo quando soube que André tinha tido um acidente, sentiu que ele "já não estaria vivo".

"Eu senti que o meu filho já não estaria vivo. Algo me disse que o meu filho não estaria vivo", disse.