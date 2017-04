Pub

Caitlyn Jenner revela que Kris Jenner, amiga de Nicole, também duvida da inocência de OJ Simpson

Caitlyn Jenner disse numa entrevista que tem a certeza de que o ex-jogador de futebol americano OJ Simpson é culpado pela morte da ex-mulher Nicole Brown e do amigo Ron Goldman.

"Eu sei que ele é culpado", disse a celebridade que era casada com Kris Jenner, amiga de Nicole, na altura do crime, 1994. O nome do meio de Kendall, filha do casal, é Nicole em honra da ex-mulher de OJ Simpson.

"Havia três pessoas no local do crime, provas de ADN", disse Caitlyn Jenner numa entrevista para o programa de rádio Cohen's SiriusXM. "Escolham um assassino. O quão difícil é isso?"

Antes de se casar com Caitlyn, que na altura era Bruce Jenner, Kris esteve casada com Robert Kardashian, o advogado de defesa de OJ.

Segundo Caitlyn, este caso criou uma divisão no seio da família. A celebridade revela que Kris Jenner também duvidava da inocência de OJ Simpson, ao contrário de Robert Kardashian. No entanto, recorda uma conversa que teve com Robert Kardashian depois do julgamento que poderia indicar que o advogado tinha dúvidas.

"Depois de tudo ter terminado o Robert disse-me 'eu teria aceite se ele tivesse sido apanhado durante o primeiro julgamento'", contou Jenner. "Essa foi a única coisa que ele me disse e foi o mais próximo que alguma vez teve [de admitir, apesar de] nunca admitir que ele era culpado", continuou.

Depois do julgamento, Robert Kardashian tornou-se "o homem que o ajudou a escapar da prisão por homicídio e foi destruído por toda a gente", continuou Caitlyn Jenner. "Eu sentia-me terrivelmente mal por ele".

Caitlyn e Kris ficaram "obviamente muito desiludidas com o veredito".

Kris Jenner divorciou-se de Robert Kardashian em 1991 e casou-se com Caitlyn Jenner no mesmo ano. Robert morreu de cancro em 2003. Caitlyn recorda-o como "uma pessoa muito boa".

"Eu realmente gostava do Robert. Nós tínhamos uma relação muito boa. Ele era um pai muito bom, era ótimo com as crianças", continuou Caitlyn.

"Nós conversávamos com as crianças, íamos a jogos de basquetebol com o pequeno Robert. Ele era um homem muito bom e foi uma pena ter ficado doente e morrido", disse a celebridade.