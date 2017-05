Pub

"Em momento algum procurei violar aquilo em que as pessoas acreditam", disse Manuel Luís Goucha

O apresentador Manuel Luís Goucha defendeu-se esta segunda-feira das críticas de quem tem sido alvo desde que declarou publicamente que não acredita nas aparições de Fátima. O anfitrião do programa "Você na Tv" explicou na edição desta manhã que é agnóstico, que não é hipócrita e que foi a Fátima cobrir a visita do papa Francisco a trabalho.

"Não estarão à espera que acredite nas aparições de Fátima", assim começa o texto publicado por Goucha no blogue a 12 de maio, enquanto o apresentador cobria a visita do papa com uma equipa de televisão da TVI.

Na publicação, Goucha afirma que a tarefa de cobrir a visita do papa foi "desafiante", mas que a cumpriu "com o mais profundo respeito por quantos através da Fé encontram a Alegria, a Esperança, o Caminho".

Esta segunda-feira, Goucha sentiu-se obrigado a falar novamente sobre o assunto. "Sempre me apresentei aqui inteiro com a minha verdade. E é a minha verdade. Eu nunca impingi a minha verdade aos outros porque eu respeito a verdade de cada um", começou por dizer Goucha.

O apresentador garante que quando foi destacado para Fátima, foi de "coração aberto". "Em momento algum procurei violar aquilo em que as pessoas acreditam", continuou o apresentador, que acusa o público de não ter lido por inteiro o que ele escreveu no blog. "Aquilo que as pessoas fizeram foi atirar a primeira pedra sem ler aquilo que eu escrevi".

"Eu sou agnóstico. Eu não sou ateu", explicou. "Agnóstico é aquele que não encontra na razão humana capacidade para discutir o que não é dizível. Eu não discuto Deus, eu não discuto a fé. Eu procuro... eu estou na procura... Enquanto o ateu recusa liminarmente todas estas coisas que nos podem remeter para o mistério, eu estou à procura do mistério e é isto que enriquece a minha vida".

"Eu não sou hipócrita", continuou Goucha. "O Papa Francisco disse há dias que mais vale um ateu, que não sou, que um crente hipócrita".

"Eu respeito o outro e é assim que eu estou e estarei sempre, aqui e na minha vida", concluiu Goucha, que foi logo aplaudido pela audiência.