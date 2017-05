Pub

Alguns fãs insistem que a cantora canadiana foi substituída por uma sósia há quase 15 anos. Rumor voltou a circular

Surgiu novamente nas redes sociais a teoria de que a cantora canadiana Avril Lavigne estará morta há vários anos e terá sido substituída por uma sósia, chamada Melissa. É mais uma teoria da conspiração, decalcada de outras que fazem parte do mundo da pop, como a da morte e substituição de Paul McCartney.

No Twitter, onde surgiu (novamente) o rumor, as reações são mais que muitas e, ao que tudo indica, grande parte da história da suposta morte, bem como a explicação dos fatores que explicam a troca Avril/Melissa, começaram por piada num blogue de origem brasileira, como afirmam vários órgãos de comunicação, mas que até tem domínio português: avrilestamorta.blogspot.pt.

Diz a teoria que, quando estava no ponto alto da carreira (celebram-se agora os 14 anos do seu single "Complicated"), em 2003, a cantora canadiana ter-se-á suicidado após a morte de um avô.

Explica a BBC que, segundo esta teoria, Melissa Vandella, o nome da sósia, terá sido contratada para aparecer em frente aos paparazzi, tomando depois o lugar de Avril quando esta morreu.

Os autores da teoria vão aos detalhes, das letras das músicas e aos sinais na pele, passando pelo formato dos cantos dos olhos. Numa fotografia, para ajudar quem acredita na morte da canadiana, Avril até aparece com "Melissa" escrito na mão. O estilo e a caligrafia também são apontados com indicadores claros da morte e substituição de Lavigne.

Avril, que contraiu a doença de Lyme em 2013, e diz que esse momento foi "o pior da sua vida", promoveu recentemente nas redes sociais uma marca de barras energéticas. Rapidamente várias pessoas disseram que a "verdadeira" Avril Lavigne nunca publicitaria algo daquela forma.

A última vez que a artista utilizou o Twitter foi no dia da mãe.

Até foi criada a hashtag #NotMyAvril (não é a minha Avril) nas redes sociais.

Paul McCartney também está morto desde os anos 60

Será, muito provavelmente, "A" teoria da conspiração no que toca a artistas que supostamente estão mortos. Rezam as crónicas que McCartney foi substituído por um sósia depois de ter morrido num acidente de acidente. O rumor ganhou contornos maiores em 1969, aquando do lançamento de Abbey Road, dos Beatles. "Talvez o rumor tenha começado porque eu não tenho dado muita atenção à imprensa ultimamente", afirmou o então membro dos Beatles numa entrevista no longínquo ano de 1969.

Mais recentemente, Taylor Swift e Beyoncé também foram alvo do mesmo tipo de teorias de morte e substituição por sósias.