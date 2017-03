Pub

O ator Hugh Jackman acaba de completar o sexto tratamento contra o cancro da pele. Numa entrevista, aproveitou para alertar o público para a doença e tranquilizar os fãs: "Está tudo bem", garantiu.

Não é a primeira, não é a segunda, mas sim a sexta vez que Hugh Jackman enfrenta um cancro na pele. Agora que completou mais um tratamento, o ator de 48 anos deu uma entrevista e assegurou que está "quase completamente curado".

"É um carcinoma basocelular", esclareceu Jackman, esta semana, no programa norte-americano Live With Kelly. "Está tudo bem. É cancro da pele, mas na sua forma menos perigosa".

O protagonista do novo filme Logan aproveitou ainda o tempo de antena para alertar o público para a doença, incitando ao uso de protetor solar e à realizaçaõ de check-ups regulares. "Enquanto crescemos, a norma é queimarmos a pele, deixá-la cair e depois está tudo bem. Isso era normal. Mas é de loucos!".

O ator já fez este mesmo discurso, várias vezes, nas redes sociais. Aliás, passaram apenas duas semanas desde que publicou uma fotografia - com um penso no nariz, colocado após os tratamentos - e falou sobre o problema no Instagram. "Graças a exames regulares e a médicos fantásticos, tudo está bem. Parece pior do que é. Juro!", escreveu, na legenda, juntamente com a hashtag #wearsunscreen (em português, "usem protetor solar").

Foi em 2013 que Hugh Jackman recebeu o primeiro diagnóstico de cancro da pele, depois de a sua mulher, Deborra-Lee Furness, lhe ter descoberto uma mancha no nariz. Até agora, a doença já se manifestou seis vezes, mas manteve-se sempre sob controlo.