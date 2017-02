Pub

A cantora britânica Vera Lynn vai comemorar o 100º aniversário com um álbum de canções clássicas no próximo mês. A artista, que ficou famosa nos anos 40 do século passado, pode tornar-se assim na primeira centenária a atingir os tops.

A cantora lançará "Vera Lynn 100", que incluirá sucessos como "We'll Meet Again" e "Sailing", remasterizados, a 17 de março, três dias antes do seu aniversário.

É muito tocante "ver que as pessoas ainda gostam destas músicas de há tantos anos, revivendo as emoções daquela época", disse Lynn em comunicado.

Lynn era um símbolo de esperança para os soldados britânicos e aliados lutavam contra a Alemanha nazi. Recebeu o título de Dama em 1975.

Em 2009, com 92 anos, tornou-se a artista mais velha a ver um álbum chegar ao número 1 do top no Reino Unido, com uma coletânea chamada "We'll Meet Again: The Very Best of Vera Lynn". O álbum também fez dela a única artista nos tops desde os anos 40 até ao novo século.