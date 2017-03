Pub

A atriz de 57 anos não hesitou em denunciar a ditadura da magreza na indústria do cinema norte-americano, frisando que tendência é para piorar.

Numa entrevista concedida a um talk show sueco, Emma Thompson, de 57 anos, não hesitou em denunciar a ditadura da magreza na indústria do cinema norte-americano, frisando que tendência é para piorar. "A anorexia - há tantas crianças, atrizes e atores muito, muito magros, que estão nos seus 30 anos, e que simplesmente não comem", disse.

Emma Thompson chegou, inclusivamente, a pensar desistir do filme britânico "Brideshead Revisited" depois de tomar conhecimento que uma das atrizes do elenco (cujo nome não foi revelado) foi pressionada para perder alguns quilos. "Os produtores disseram-lhe: 'Vais perder algum peso?'. Ela era absolutamente requintada, mas eu disse-lhes: 'Se voltarem a falar com ela sobre este assunto, deixo o filme. Não se faz uma coisa destas'. É mau o que está a acontecer e a tendência é para ser cada vez pior", frisou.

A atriz britânica falou ainda sobre o facto de nunca ter ponderado mudar-se para Los Angeles, nos EUA, por sentir que era considerada "demasiado gorda", concluindo: "É um lugar estranho, não poderia viver lá", rematou.