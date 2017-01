Emily Ratajkwoski faz parar o trânsito de Nova Iorque em "lingerie"

Pub

A manequim britânica Emily Ratajkowski deu nas vistas na Big Apple ao gravar uma nova campanha de moda apenas em "lingerie". As críticas não tardaram a chegar.

Emily Ratajkowski enfrentou o frio que se tem feito sentir em Nova Iorque e desfilou pelas ruas da Big Apple usando apenas um conjunto de lingerie preta, enquanto passeava um Jack Russell numa trela.

A atriz e manequim britânica de 25 anos captou a atenção dos transeuntes e condutores que por ali passavam, mostram as imagens divulgadas pelo jornal Daily Mail, e mostrou-se indiferente aos quatro graus Celsius (40 graus Fahrenheit) que se faziam sentir nesse dia na cidade nova-iorquina. "A trabalhar no duro", frisou Ratajkowski no Instagram.

A manequim acrescentou que se encontrava a gravar uma nova campanha de publicidade para a marca Calvin Klein e revelou que o resultado final será divulgado em março, em forma de vídeo.

Alguns seguidores de Ratajkowski não perceberam que a jovem modelo se encontrava em trabalho e criticaram-na nas redes sociais, o que levou a uma reposta da britânica. "Malta, isto foi para uma nova campanha. Não, não saí à rua apenas em roupa interior. Vá lá, haters", frisou.

