Pub

Estrelas do cinema protagonizam um vídeo em que cantam o êxito de Gloria Gaynor lançado em 1978

Uns com mais melodia do que outros, mas todos tentaram. Emma Stone, Natalie Portman, Amy Adams, Matthew McConaughey, Chris Pine, Hailee Steinfeld, Felicity Jones e Taraji P. Henson são algumas das 21 estrelas de Hollywood que cantam, num vídeo publicado no YouTube, o tema I Will Survive, de Gloria Gaynor.

O desafio foi-lhes lançado pela revista norte-americana W a propósito da tomada de posse, no próximo dia 20, de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. "Isto vai ser interessante", diz o ator Andrew Garfield no início da filmagem.

"Embora esta canção tenha sido interpretada durante muito tempo através de uma consciente lente social, é o tipo de hino que precisamos, agora mais do que nunca, com esta tomada de posse, com a iminente chegada de Donald Trump à Presidência", disse a publicação em comunicado.