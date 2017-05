Pub

O herói do Euro2016 fez questão de dizer nas redes sociais que Sanna Ladera "disse sim"

Eder Lopes, o marcador do golo da Seleção cujo golo deu o Euro2016 a Portugal, anunciou esta quarta-feira que está noivo.

Num post na rede social Instagram, o jogador publicou uma foto sua com a futura mulher e a simples mensagem: "Senhora Lopes disse sim"

Eder, de 29 anos, namora desde o ano passado com a modelo belga Sanna Ladera, Uma relação discreta mas que vai sendo partilhada com os fãs através de fotos nas redes sociais, como as que reproduzimos nesta página.

