Ed Sheeran não se deixa iludir com o lado mediático da sua profissão e revela ter aprendido com as asneiras que Elton John cometeu quando era mais novo

Em entrevista ao Daily Telegraph, o cantor britânico Ed Sheeran, que alcançou a fama em 2011, revela que a vida de uma celebridade não é tão glamorosa quanto muitos possam pensar e que um outro cantor, Elton John, foi umas das suas inspirações para não perder o rumo.

"Muitas pessoas entram em declínio [depois da fama]. Compreendo isso perfeitamente", começa por explicar o artista de 26 anos. "Vejo o Elton John e as asneiras que fez quando era mais novo. Aprendi muito com isso", confidenciou.

O compositor, que fez um intervalo na carreira no ano passado, lançou esta sexta-feira o terceiro álbum Divide. Durante esta pausa, Sheeran ganhou 23 quilos. "Dupliquei o tamanho das minhas roupas. A única coisa que me servia eram calças de fato de treino. Cheguei a pensar que a roupa tinha encolhido nas lavagens, mas não era verdade", recordou ao programa de rádio The Breakfast Club. "Parei de dar concertos e continuei a minha dieta à base de cerveja e pizza, prosseguiu.

Prestes a regressar às luzes da ribalta, o cantor abraçou um estilo de vida mais saudável e perdeu peso graças ao exercício físico. "Corro dez minutos por dia, com intervalos de trinta segundos de sprint e trinta segundos de jogging". "O segredo é não falhar um único dia, para não ter de correr uma hora", rematou.