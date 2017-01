Pub

A primeira-dama dos EUA surpreendeu alguns dos espetadores de uma programa de televisão que a elogiavam sem saber que ela estava a ouvir

Surpresa! Foi este o sentimento de alguns espetadores do The Tonight Show que, de repente, se viram frente-a-frente com Michelle Obama. A primeira-dama dos EUA foi a convidada central do programa de Jimmy Fallon, mas surpreendeu alguns dos espetadores que a elogiavam sem saber que ela estava a ouvir.

Alguns dos espetadores que assistiam ao programa foram convidados a falar para um quadro com a imagem de Michelle Obama, gravando uma mensagem. Houve quem agradecesse o respeito, a gentileza, a força, o humor, mas sobretudo o facto de a primeira-dama ter sido uma fonte de inspiração e se ter tornado um modelo. No final de cada testemunho, Michelle apareceu, surpreendendo cada um desses espetadores.

Michelle Obama confessou a Jimmy Fallon que deixar a Casa Branca tem sido um processo muito emotivo, o que a surpreendeu. "É de loucos, apetece-me chorar agora", comentou a primeira-dama, que fez ela própria os seus agradecimentos, na habitual rubrica das notas de agradecimento de Jimmy Fallon.

"Obrigado Barack por provares que não és um pato manco mas a minha própria raposa prateada", disse fazendo uma brincadeira com dois factos sobre o marido: está prestes a abandonar o cargo de presidente havendo já um sucessor eleito ("lame duck", que significa pato manco) e o facto de ser um homem mais velho, com cabelos grisalhos, mas atraente ("silver fox").

Esta foi a terceira vez de Michelle Obama no The Tonight Show. Esta última emissão encerrou com uma interpretação de Stevie Wonder, que fez um medley de vários êxitos, com as devidas adaptações para homenagear a primeira-dama.