Pub

Foi isso que aconteceu a uma família de Ohio. O cofundador do Facebook está em digressão pelos 50 estados norte-americanos

Faltavam apenas 20 minutos para a hora marcada quando uma família de Newton Falls, Ohio soube que ia ter a companhia de Mark Zuckerberg para jantar. O cofundador do Facebook está em digressão pelos 50 estados norte-americanos e quis fazer uma refeição em casa de democratas que tivessem votado em Donald Trump. Era o caso dos Moore, que, assim, tiveram esta visita-surpresa.

A imagem partilhada por Zuckerberg no Facebook mostra-o sentado à mesa com os elementos da família a partilhar uma refeição em pratos e talhares de plástico. Um detalhe que deu origem a vários comentários por parte dos seguidores do milionário. "Foi uma bela refeição e uma ótima conversa. Agradeço a hospitalidade", responde Mark Zuckerberg a alguém que comenta esse pormenor.

Os Moore votaram em Donald Trump apesar de serem tradicionalmente democratas e até participaram em momentos da campanha pelo atual presidente norte-americano. Mas a política foi apenas um dos temas do jantar. Zuckerberg também se mostrou interessado no trabalho desenvolvido pela família junto de um orfanato no Uganda, tendo prometido ajudar a angariar fundos para essa causa.

Mark Zuckerberg está a percorrer todos os estados norte-americanos, num desafio que lançou a si próprio em janeiro e que gerou alguma expetativa de que estivesse a preparar uma candidatura à presidência dos Estados Unidos.

Depois do jantar com esta família já esteve com um grupo de toxicodependentes com um autarca de South Bend e com os bombeiros de Elkhart.