Ator confirmou à revista GQ que existe uma "possibilidade real" de se lançar na corrida à Casa Branca em 2020 e sondagens são animadoras

O ator Dwayne Johnson confirmou à revista GQ que candidatar-se a presidente dos Estados Unidos "é uma possibilidade real". E, segundo as últimas sondagens, até tem uma boa imagem junto de democratas e republicanos.

Aliás, uma sondagem do Public Policy Polling indica que se "The Rock" concorresse teria um resultado melhor do que Trump.

Até 2020 há muito ainda a fazer mas a sondagem é encorajadora. Senão vejamos: 36% dos eleitores têm uma ideia positiva do ator ao passo que 13% têm uma imagem negativa. Depois há 50% que ainda não têm opinião, em princípio porque nunca tinham equacionado essa possibilidade.

Mas depois há um caminho a escolher. Se for como candidato democrata o "trânsito"' é enorme, pois haveria uma série de adversários a derrotar nas primárias. Além disso, Johnson é republicano.

Dwayne Johnson tem dupla nacionalidade - é norte-americano e canadiano - e em tempos foi lutador de wrestling e jogador de futebol americano.