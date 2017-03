Pub

Visivelmente mais magro e com o corpo mais definido, o ator Diogo Amaral explica como foi complicado habituar-se à mudança de estilo de vida.

Deixou de comer carne e abandonou o estilo de vida "boémio", como lhe apelidava. Passou a dedicar-se a uma alimentação saudável e a fazer exercício físico. O resultado está à vista. Diogo Amaral, visivelmente mais magro e com o físico mais definido, diz no seu blogue que com "esforço e dedicação" tudo se consegue e que o mais complicado na mudança de hábitos foi "a logística".

"Nunca fui muito de me preocupar com o que ia comer no dia seguinte. Mas quando entrei nesta aventura, teve de ser", garante o ator, explicando que a obrigação de "ingerir X calorias disto, X calorias daquilo" por dia, de "comer de X em X horas" e de "beber determinado número de litros de água" obriga a que tudo seja preparado de antemão. "Passas a ser o gajo que, na noite anterior, prepara todo um jogo de tupperwares com tudo aquilo que vai comer durante o dia [seguinte]. Não vá o diabo tecê-las e te atrasares em determinado compromisso, tens contigo tudo o que precisas para não te desviares daquilo que o teu nutricionista te disse", aconselha. "Para mim isto não foi fácil. Mas com o tempo, tornei-me pro", acrescenta.

No seu blogue, Diogo Amaral alerta quem está a pensar seguir um regime alimentar para o "potencial" que este tem para "afetar a vida social". "Se tens uma lista infindável de coisas que não podes comer, e uma lista bastante restrita daquilo que podes ingerir, jantar fora com amigos, por exemplo, torna-se complicado (...). Mesmo só ir aquele encontro de amigos mais casual, ao final do dia, pode ser difícil... Invariavelmente, eles vão beber a sua cervejinha, o seu copo de vinho, o seu gin... e tu não podes. Tens de ficar ali, a rir-te e a conviver, e dás por ti a passar metade do tempo a explicar porque é que não bebes um copo também", termina.