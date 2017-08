Pub

Norte-americano venceu o irlandês Conor McGregor num dos combates mais esperados de sempre. A festa, essa, foi a do costume

50-0 em combates de boxe. Este é o recorde de Floyd "Money" Mayweather, depois da vitória sobre Conor McGregor, também ele uma estrela, mas das Mixed Martial Arts (MMA). Além de todo o hype em torno do combate, não só porque o irlandês McGregor saiu da sua zona de conforto, mas também porque Floyd saiu da "reforma" para lutar, o dinheiro tem um papel principal neste confronto.

Não é a toa que Mayweather tem adotou "Money" no nome, ou que a sua equipa se chama The Money Team. Floyd gosta de ter dinheiro e, além de gostar de o gastar, gosta muito de o mostrar. Só no combate com McGregor fez qualquer coisa como 350 milhões de dólares (cerca de 293 milhões de euros). McGregor, que fez o maior encaixe da sua carreira, fez pelo menos 70 milhões de dólares (mais ou menos 58 milhões de euros).

Mas voltemos a Floyd, de 40 anos. O Floyd fora do boxe, do dinheiro e das mulheres. E o norte-americano, fiel a si próprio, festejou como só ele sabe: atirando dinheiro a mulheres quase nuas. Não é também à toa que parte da sua festa, onde apareceu com um Bugatti novo, tenha sido no seu clube de strip: Girl Collection.

Mayweather gosta tanto do seu dinheiro e das suas mulheres como de mostrar que tem, e, portanto, nas redes sociais surgiram vários vídeos que demonstram isso mesmo.

Até com um carrinho Floyd vai buscar o que é seu por direito...