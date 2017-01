Pub

Depois de estilistas como Tom Ford e Marc Jacobs se terem recusado vestir a primeira-dama norte-americana, Melania optou pelas criações de Ralph Lauren e Herve Pierre esta sexta-feira. O estilo da conselheira Kellyanne Conway também deu que falar.

Desde que Donald Trump venceu as eleições presidenciais que vários estilistas têm declarado publicamente a sua recusa a vestir a nova primeira-dama, evitando ficarem associados ao novo casal presidencial norte-americano. Tom Ford, Marc Jacobs, Sophie Theallet e Derek Lam foram alguns deles.

Por isso, é natural que as atenções em torno da tomada de posse de Donald Trump também estivessem focadas na indumentária usada esta sexta-feira pela ex-manequim de 46 anos. E assim foi. Melania optou por levar uma criação do norte-americano Ralph Lauren ao capitólio, um conjunto azul claro em caxemira que fez recordar o visual e o estilo de Jackie Kennedy em 1961. Curiosamente, foi também Lauren quem vestiu Hillary Clinton durante a tomada de posse.

Para o baile presidencial que decorreu durante a noite na Casa Branca, a primeira-dama mudou de estilista e de cor, tendo usado um vestido branco da autoria do designer francês Herve Pierre. Alguns órgãos de comunicação da imprensa internacional ressalvam que é a primeira vez que uma primeira-dama não usa roupa feita por estilistas norte-americanos durante todo o dia da tomada de posse.

Quem também tem dado nas vistas na imprensa lá fora é Kellyanne Conway. O visual usado pela conselheira do novo presidente norte-americano no capitólio, com as cores da bandeira dos EUA (azul, vermelho e branco), pertence à Gucci, custa cerca de 3300 euros e tem sido alvo de várias piadas nas redes sociais. A própria definiu esta sexta-feira a sua indumentária como "Trump Revolutionary Wear" (roupa revolucionária Trump).

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.