Todd Fisher disse ao "Entertainment Tonight" que a mãe, Debbie Reynolds, lhe pediu "permissão para morrer" horas depois de a irmã do ator e realizador, Carrie Fisher, ter falecido. "Na noite em que Carrie morreu, ela pediu-me permissão para partir deste planeta", contou. "Disse-me que queria ir para o lado da Carrie e simplesmente fechou os olhos e dormiu. Horas depois estava morta", prosseguiu Todd.

Todd diz que Reynolds "escolheu deixar o planeta" na sua presença. "Se me contassem esta história e se eu não estivesse lá, teria dificuldades em acreditar. Mas ela olhou literalmente para mim e disse: 'Eu quero ir ter com a Carrie'".

O filho de Debbie Reynolds e irmão de Carrie Fisher confessou que a morte da irmã, apenas um dia antes da da mãe, é a que mais lhe custa aceitar, por Carrie estar "nos seus melhores momentos". "A criatividade dela estava no auge (...). Tudo que ela fazia estava a transformar-se em ouro", desabafou no programa televisivo.

Debbie Reynolds, protagonista do filme "Serenata à Chuva", morreu aos 84 anos no passado dia 28 de dezembro, cerca de 24 horas depois da morte da filha, a também atriz Carrie Fisher, que ficou conhecida por ter interpretado o papel da princesa Leia na saga "Star Wars". O funeral conjunto aconteceu no início do ano e foi limitado à família e aos amigos mais próximos.

Amanhã, realizar-se-á uma homenagem pública a mãe e filha no Forest Lawn Memorial Park, em Los Angeles, nos Estados Unidos. "Vamos celebrar as suas vidas com amigos, familiares e as pessoas que as amam, vocês", disse Todd Fisher no início deste ano, acrescentando que a entrada será gratuita, mas haverá um número limitado de lugares sentados. "O evento começará às 13 horas e imediatamente a seguir, aqueles que quiserem visitar o local onde estão enterradas serão bem-vindos. (...) Haverá espaço para receber toda a gente num lobby gigante, bem como no exterior serão colocados ecrãs para a transmissão da cerimónia", explicou.