Juntos há duas décadas, os Beckham renovaram recentemente os votos de casamento. Ex-futebolista revela que a cerimónia foi discreta

São um dos casais mediáticos mais duradouros da sua geração e acabam de renovar os votos de casamento. Quem o confessou foi David Beckham, numa entrevista à rádio britânica Radio 4. "Foi uma cerimónia muito mais privada [do que o dia do casamento, em julho de 1999 na Irlanda]. Tínhamos cerca de seis pessoas connosco, na nossa casa", começou por explicar o ex-futebolista de 41 anos, casado com Victoria Beckham.

Sobre o segredo da relação com a estilista, David acrescentou que se trata de "saber contornar os maus momentos" que surgem, necessariamente, na vida de cada um. "Ambos temos pais fortes. Fomos educados com os valores certos. Claro que cometemos erros ao longo dos anos, e todos sabemos que o casamento é difícil. Mas trata-se de contornar os maus momentos", afirmou David Beckham.

"Estamos juntos porque nos amamos, porque temos quatro filhos maravilhosos. Já passámos por momentos difíceis, mas permanecemos unidos, em família", rematou o ex-futebolista.

O casal, recorde-se, conheceu-se durante um jogo do Manchester United, equipa para a qual David jogava na altura, em 1997. O anúncio do noivado chegou um ano depois e a relação de duas décadas mantém-se até aos dias de hoje. David e a ex-Spice Girl têm quatro filhos: Brooklyn, de 17 anos, Romeo, de 14, Cruz, de 11, e Harper, de cinco.