Sarah Paulson cumprimentava Kathy Bates quando o colega de "American Crime Story" decidiu levantar-lhe o vestido e olhar para a parte que destapara. Os atores marcaram num evento para falar sobre a série.

Cuba Gooding Jr. levantou o vestido de Sarah Paulson e olhou para o que tinha acabado de destapar em pleno palco do Paley Center for Media, em Los Angeles. A colega, que foi uma das atrizes mais premiadas entre 2016 e 2017 pelo seu papel em "American Crime Story: The People vs. O. J. Simpson", tinha-se levantado para cumprimentar a atriz Kathy Bates, que acabara de chegar ao painel de oradores, no qual se iria discutir a série.

O momento foi registado pelas câmaras presentes, e prontamente começou a circular nas redes sociais. Paulson, ainda entusiasmada ao receber Kathy Bates, só se apercebeu do que estava acontecer alguns segundos depois. Quando reparou que tinha uma perna completamente destapada, a atriz de 42 anos agarrou rapidamente no vestido para se compor.

A plateia acabou por soltar uma gargalhada mas muitos foram os utilizadores do Twitter que não acharam piada à situação provocada por Cuba Gooding Jr. Vários definiram a atitude do ator de 49 anos como "desrespeitosa", "nojenta" e "sem piada".

A atriz partilhou uma fotografia no Instagram em que reforça a grande amizade que nutre por Kathy Bates. "Sem filtros. O meu evento favorito. A minha amiga favorita. Não percam", escreveu a norte-americana.