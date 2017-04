Pub

"@pedroteixeiraoficial AMO-TE. Estou em cima de uma laranjeira. Ok. Amo-te", lê-se na legenda de uma foto que Cristina Ferreira publicou no seu Instagram, em que aparece juntamente com Pedro Teixeira.

Os dois apresentam agora o programa da TVI "Apanha Se Puderes"

As reações não se fizeram esperar e são já muitos os comentários à foto e à suposta declaração de amor.

"Os melhores", "tão bonitinhos os dois" ou "que carinho", são alguns dos comentários feitos pelos seguidores da apresentadora.

No entanto, alguns alertam para o facto de poder ser apenas uma partida, até do próprio Pedro Teixeira.