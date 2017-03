Pub

CR7 e Messi demonstraram que a rivalidade fica para dentro das quatro linhas do campo de futebol, partilhando a preocupação com os conflitos na Síria e as consequências da mesma para as crianças.

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi mostram preocupações comuns ao partilharem, nas redes sociais, uma mensagem sobre as consequências da guerra na Síria, sobretudo em relação às condições de vida para os mais novos. O craque português tirou uma fotografia com o filho, enquanto seguram numa imagem de uma criança síria.

"Hoje relembramos miúdos da Síria, como o Omar, que desenhou o seu sonho de ser cabeleireiro", escreveu Cristiano Ronaldo na legenda da fotografia partilhada com os mais de 94 milhões de seguidores no Instagram. Já em dezembro do ano passado, o próprio CR7 fez um donativo para ajudar o fundo de abastecimento de emergência de Aleppo, incluindo comida, roupa e produtos de saúde.

Antes, já Leo Messi se tinha pronunciado sobre o mesmo tema, mas no Facebook. O capitão da seleção argentina partilhou uma fotografia de uma criança síria, com a seguinte legenda: "Um dia de guerra é demasiado. As crianças sírias estão há seis anos debaixo da violência e da crueldade de um conflito que os tem como reféns. Como pai e embaixador da Unicef tenho o coração partido". Messi lançou o apelo aos seus fãs para "juntarem as suas vozes à da Unicef para exigir o fim da guerra."