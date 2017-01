Eis a estrela da edição de fatos de banho da "Sports Illustrated"

Pub

A chinesa Mia Kang, de 24 anos, será a protagonista da edição de fatos de banho da "Sports Illustrated", que estará nas bancas a 14 de fevereiro. Conheça-a melhor.

A menos de um mês de ir para as bancas, a edição anual de fatos de banho da Sports Illustrated terá a manequim Mia Kang na capa deste ano e o resultado final é mostrado a partir de 14 de fevereiro. Quem é, afinal, esta mulher?

A modelo de 24 anos derrotou as restantes cinco participantes (Caroline Kelley, Daniela López, Ebonee Davis, Kyra Santoro e Megan Williams) numa votação online no site da revista norte-americana dedicada ao desporto. De resto, Kang era a manequim mais velha em competição, e a única com origens asiáticas. Nasceu em Hong Kong, na China, tem descendência sul-coreana e britânica, e vive atualmente em Nova Iorque.

A vencedora é formada em Finanças e Direito Tributário na Universidade de Londres, mas é manequim desde os seus 13 anos. Adepta de desporto e de um estilo de vida saudável, a jovem pratica muay thai nos tempos livres. Com um metro e 60 centímetros de altura, Mia Kang vai ainda protagonizar, este ano, uma campanha para uma famosa marca de lingerie.

Recorde-se que, em 2016, a revista dedicada ao desporto optou, pela primeira vez, por três capas distintas para celebrar a mesma edição, para promover diferentes tipos de beleza. Uma delas foi protagonizada por Ashley Graham, a primeira manequim plus size a posar para a publicação com 63 anos de existência. Irina Shayk, Tyra Banks e Heidi Klum são algumas das mulheres que já representaram esta edição.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.