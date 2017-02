Pub

"Já não preciso dela", diz Thomas Neuwirth do alterego que levou à Eurovisão em 2014

Conchita Wurst, alterego do austríaco Thomas Neuwirth, que em 2014 venceu o festival da Eurovisão, tem fim anunciado. A "morte" certa da cantora foi anunciada pelo próprio Neuwirth, que nos últimos anos se tem apresentado em palco como a "mulher barbuda".

O austríaco de 28 anos foi recentemente entrevistado pelo jornal alemão Die Welt e revelou que a personagem já ultrapassou o tempo de vida previsto: "já não preciso dela", explicou, acrescentando: "tenho de a matar".

Conchita Wurst esteve no centro da polémica depois de ter conseguido vencer a Eurovisão com o tema Rise Like a Phoenix, figura contestada pelos mais conservadores, que não gostaram de ver em palco um homem com barba vestido de mulher - antes, só em 1998 a cantora transexual israelita, Dana, conseguira vencer o Festival da Canção. Mas após a vitória, Conchita esteve à frente de inúmeras campanhas pela tolerância e não discriminação sexual, tendo chegado a ser recebida na ONU e no Parlamento Europeu.

Contudo, Thomas Neuwirth não fixou uma data para a morte de Conchita, que entretanto se tornou ícone da comunidade LGBT: antes, deverá mesmo lançar um segundo álbum em nome do alterego feminino, ainda que ressalve que "com a senhora de barba" atingiu tudo o que queria desde a Eurovisão.