Príncipe saiu a meio do jantar de gala para fazer a barba e deixou os convidados reais baralhados

Os reis da Noruega, Harald e Sonja, decidiram celebrar em conjunto os 80 anos. A festa, com pompa e circunstância - como convém à realeza - contou com convidados das várias casas reais da Europa. Mas a solenidade da ocasião não parece ter intimidado o Príncipe Haakon, filho dos reis, que decidiu baralhar os presentes com uma partida a meio do banquete.

O príncipe, que no início se apresentou com barba, saiu do jantar de gala e foi cortá-la. As diferenças foram apanhadas pelos fotógrafos que seguiam o acontecimento e ficaram, inicialmente, baralhados com a pessoa que se sentava ao lado da rainha, que subitamente tinha outro visual.