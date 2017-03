Pub

George Clooney fez uma visita surpresa a uma fã, no lar onde reside, no dia em que esta completou 87 anos, cumprindo, assim, um dos seus sonhos.

Foi a melhor prenda de anos para Pat Adams, que comemorou o seu 87.º aniversário este domingo. A britânica foi surpreendida com uma visita e um ramo de flores oferecido por George Clooney, de quem é fã há vários anos, no lar onde reside, o Sunrise Sonning, situado em Berkshire, em Inglaterra.

Segundo conta a BBC, a ideia surgiu da equipa de funcionários desta residência, que entrou em contacto com o ator norte-americano, que vive ali perto, a explicar que um dos sonhos de Pat Adams era o de conhecê-lo.

"Este foi um gesto de classe de um homem maravilhoso", disse à estação pública britânica um responsável pelo lar em questão. "Ela estava absolutamente feliz por conhecer o seu grande ícone e foi uma grande surpresa ver George dar-lhe um ramo de flores e um cartão", adiantou um porta-voz.

O mesmo adianta que os funcionários do lar tentam cumprir os desejos dos residentes de forma regular, como parte da política do estabelecimento, mas frisou: "Ninguém acreditou que iríamos conseguir cumprir este", revela.

O ator, que se prepara para ser pai pela primeira vez - de gémeos - no verão, fruto do seu casamento com a advogada Amal Clooney, mudou-se para a zona de Berkshire há três anos.