O ator sofreu duas paragens cardíacas em menos de uma hora, a primeira num hotel no Nevada e a segunda quando estava já no hospital

A estrela de Hollywood Chuck Norris, de 77 anos, sobreviveu a dois ataques cardíacos em apenas 47 minutos.

No passado mês de julho, o ator regressava a casa na Califórnia com a família, depois de se ter deslocado a Las Vegas para participar no Campeonato Mundial da Federação de Artes de Luta Unidas, mas durante a viagem começou a sentir-se mal.

Perante o mal-estar, a família parou a meio do percurso num hotel no estado do Nevada, onde Chuck Norris terá sofrido o primeiro ataque cardíaco. O ator foi então levado para o hospital e, já internado, sofreu um segundo enfarte.

"Isto teria matado facilmente a maioria dos homens, inclusivamente os mais jovens, mas Chuck está na melhor forma física", disse uma fonte do Radar Online, citada pela imprensa internacional.

"Tudo aconteceu demasiado rápido, pensámos que ele estaria morto duas vezes em 47 minutos. Estávamos histéricos, todos atentos ao monitor que mede o ritmo cardíaco", acrescentou a mesma fonte.