Pub

"Não temos prazo de validade", diz aquela que foi a primeira modelo a ilustrar por três vezes consecutivas a capa da edição anual de fatos de banho da revista norte-americana

Christie Brinkley apareceu pela primeira vez na capa da anual Sports Illustrated Swimsuit Issue em 1979. Repetiu a façanha em 1980 e 1981, tornando-se na primeira modelo a dar a cara por essa edição da revista três vezes consecutivas. Aos 63 anos, e 36 anos depois, a norte-americana volta à capa da publicação, desta vez acompanhada pelas filhas Alexa Ray Joel, de 31 anos (filha do cantor Billy Joel) e Sailor Brinkley Cook, de 18 anos.

"Estou entusiasmada por anunciar que estou de volta à Sports Illustrated Swimsuit. Pensei que com as minhas filhas lindíssimas ao meu lado, quem é que vai olhar para mim?", escreveu Brinkley no Instagram, onde partilhou uma das imagens que integram a revista que será publicada a nível mundial no próximo dia 14 de fevereiro. "As minhas filhas acham que ando sobre a água, portanto não vamos mencionar a caixa de maçãs escondida mesmo sob a superfície", brincou, referindo-se à fotografia.

A escolha da Sports Illustrated para esta capa é uma "mensagem poderosa de que as coisas boas vêm em embalagens de todos os tamanhos". "Não temos prazo de validade", acrescentou Christie Brinkle, detentora do contrato mais longo de sempre de uma modelo, no caso com a empresa de cosméticos CoverGirl e que tem sido renovado sucessivamente há cerca de 20 anos.

"Este é um país [EUA] onde se discrimina por causa da idade, onde as pessoas adoram catalogar as outras. As mulheres sentem-se muito limitadas por causa da idade. Pessoalmente, acredito que esta sessão fotográfica vai ajudar a eliminar o receio do envelhecimento", esclareceu a modelo à revista People.

As imagens foram captadas numa praia das Ilhas Turcas e Caicos. Ainda à People, Christie confessou ter ficado surpreendida com o convite da Sports Illustrated e admitiu que pensou imediatamente em recusar a proposta. "Quando fiz 30 anos, decidi que essa seria a última vez que posava de biquíni. Mas agora, como era para posar ao lado das minhas filhas, acabei por aceitar", concluiu.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.